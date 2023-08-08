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Долар знову підскочив у банках та обмінниках: курс на 9 серпня

8 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 9 серпня — долар знову підскочив у банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні курс долара знову підскочив у банках та обмінниках. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Курс долара на 9 серпня

Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,38 гривні. У купівлі — 36,90 (+0,03) грн, у продажу — 37,60 (+0,03). Євро коштує у купівлі 40,67 (-0,03) грн, у продажу — 41,67 грн (-0,01).

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;
  • Ощадбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,72 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,15 грн (+0,05) — 37,75 (+0,05) грн;
  • Sense банк — 36,90 грн (-0,10) — 37,60 грн (+0,10);
  • Укрексімбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Ідея Банк — 36,90 грн (+0,30) — 37,60 грн (+0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилась: у купівлі — 37,35 (+0,09), 37,43 (+0,03) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,11 грн (-0,04), у продажу — 41,35 грн (-0,05).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,01 (-0,19) та 40,40 (-0,19) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що в НБУ оприлюднили план проведення перевірок банків та небанківських установ до кінця 2023 року. Виїзні перевірки стосуватимуться питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства.

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