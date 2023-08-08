Курс валют на 9 серпня — долар знову підскочив у банках та обмінниках

Долар знову підскочив у банках та обмінниках: курс на 9 серпня
В Україні курс долара знову підскочив у банках та обмінниках. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.
Про це йдеться на сайті Kurs.
Курс долара на 9 серпня
Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,38 гривні. У купівлі — 36,90 (+0,03) грн, у продажу — 37,60 (+0,03). Євро коштує у купівлі 40,67 (-0,03) грн, у продажу — 41,67 грн (-0,01).
- ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;
- Ощадбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,72 грн;
- ТАСкомбанк — 37,15 грн (+0,05) — 37,75 (+0,05) грн;
- Sense банк — 36,90 грн (-0,10) — 37,60 грн (+0,10);
- Укрексімбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10);
- Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
- Ідея Банк — 36,90 грн (+0,30) — 37,60 грн (+0,10).
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта змінилась: у купівлі — 37,35 (+0,09), 37,43 (+0,03) — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,11 грн (-0,04), у продажу — 41,35 грн (-0,05).
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,01 (-0,19) та 40,40 (-0,19) грн — у продажу.
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.
Також ми писали, що в НБУ оприлюднили план проведення перевірок банків та небанківських установ до кінця 2023 року. Виїзні перевірки стосуватимуться питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства.