Курс валют на 2 сентября – доллар упал в банках и обменниках

Доллар упал в банках и обменниках: курс валют на 2 сентября
В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро в покупке повысился на одну копейку, стоит 39,68 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.
Курс доллара и евро на 2 сентября
По информации Нацбанка, цена на евровалюту в продаже находится на уровне 40,07 грн/евро (+0,01), доллар такой же — 36,93 грн.
На украинском наличном рынке доллар продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,86 грн (-0,05). В покупке — 37,42 грн (+0,01), в продаже — 38,16 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,68 (-0,07) грн, в продаже — 41,69 (-0,10) грн.
- ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);
- УкрСиббанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
- Ощадбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,50 грн;
- Укрэксимбанк — 37,50 грн — 38,30 грн;
- Sense bank — 37,55 грн (+0,15) — 38,10 грн (-0,05);
- Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 грн (-0,08), в продаже — 37,95 грн (-0,10). Евро в покупке — 41,10 грн (-0,15), в продаже — 41,40 (-0,10).
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Напомним, Национальный банк в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.
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