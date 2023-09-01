Курс валют на 2 сентября – доллар упал в банках и обменниках

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро в покупке повысился на одну копейку, стоит 39,68 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 2 сентября

По информации Нацбанка, цена на евровалюту в продаже находится на уровне 40,07 грн/евро (+0,01), доллар такой же — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,86 грн (-0,05). В покупке — 37,42 грн (+0,01), в продаже — 38,16 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,68 (-0,07) грн, в продаже — 41,69 (-0,10) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

УкрСиббанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,50 грн;

Укрэксимбанк — 37,50 грн — 38,30 грн;

Sense bank — 37,55 грн (+0,15) — 38,10 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 грн (-0,08), в продаже — 37,95 грн (-0,10). Евро в покупке — 41,10 грн (-0,15), в продаже — 41,40 (-0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, Национальный банк в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком.