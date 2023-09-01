Курс валют на 2 вересня — долар впав у банках та обмінниках

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Відповідно до нього, євро у купівлі підвищився на одну копійку, коштує 39,68 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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За інформацією Нацбанку, ціна на євровалюту у продажу перебуває на рівні 40,07 грн/євро (+0,01), долара така ж — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар надалі дешевшає: у середньому коштує 37,86 грн (-0,05). У купівлі — 37,42 грн (+0,01), в продажу — 38,16 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,68 (-0,07) грн, у продажу — 41,69 (-0,10) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

УкрСиббанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,60 грн (+0,05) — 38,50 грн;

Укрексімбанк — 37,50 грн — 38,30 грн;

Sense bank — 37,55 грн (+0,15) — 38,10 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 грн (-0,08), у продажу — 37,95 грн (-0,10). Євро у купівлі — 41,10 грн (-0,15), у продажу — 41,40 (-0,10).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком.