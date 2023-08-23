Курс валют на завтра, 24 августа: доллар в Украине дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 24 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют. Евро стоит в покупке 39,53 грн/евро, что меньше по сравнению с предыдущим банковским днем на 12 копеек. Доллар стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Курс доллара и евро на 24 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 39,92 грн/евро (-0,12), американская валюта — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар дорожает: в среднем стоит 38,49 грн. В покупке — 37,83 грн (+0,17), в продаже — 38,68 (+0,20). Евро стоит в покупке 41,17 (+0,02) грн, в продаже — 42,27 (+0,09) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн (+0,10) — 38,35 грн (+0,10);

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,25) — 38,70 грн (+0,30);

Sense bank — 37,80 грн (+0,20) — 38,55 грн (+0,35);

Укрэксимбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,90 (+0,55) грн — 38,80 (+0,35) грн.

УкрСиббанк — 37,70 (+0,25) грн — 38,80 (+0,45) грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 38,40 (+0,14) грн, в продаже — 38,60 (0,00) грн. Евро в покупке — 41,70 (-0,05) грн, в продаже — 42,10 грн.

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Больше о валюте

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

Также мы писали, что в Украине увеличиваются суммы вкладов граждан в банках. В частности, в течение июля 2023 общий объем увеличился на 12,1 млрд гривен.