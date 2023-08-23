Курс валют на завтра, 24 серпня: долар в Україні дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 24 серпня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют. Євро коштує купівлі 39,53 грн/євро, що менше порівняно з попереднім банківським днем на 12 копійок. Долар коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 24 серпня

Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 39,92 грн/євро (-0,12), американська валюта — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар дорожчає: у середньому коштує 38,49 грн. В купівлі — 37,83 грн (+0,17), у продажу — 38,68 (+0,20). Євро коштує у купівлі 41,17 (+0,02) грн, у продажу — 42,27 (+0,09) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн (+0,10) — 38,35 грн (+0,10);

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,25) — 38,70 грн (+0,30);

Sense bank — 37,80 грн (+0,20) — 38,55 грн (+0,35);

Укрексімбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,90 (+0,55) грн — 38,80 (+0,35) грн.

УкрСиббанк — 37,70 (+0,25) грн — 38,80 (+0,45) грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує: у купівлі — 38,40 (+0,14) грн, у продажу — 38,60 (0,00) грн. Євро у купівлі — 41,70 (-0,05) грн, у продажу — 42,10 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Також ми писали, що в Україні зростають суми вкладів громадян у банках. Зокрема, протягом липня 2023 року загальний обсяг збільшився на 12,1 млрд гривень.