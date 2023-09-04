Курс валют на 4 сентября – банки и обменники снизили цены

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 4 сентября 2023 года. Согласно ему, евро в покупке стоит 39,68 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 4 сентября

По информации НБУ, цена на евровалюту в продаже находится на уровне 40,07 грн/евро (+0,01), стоимость доллара такая же — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар и евро в дальнейшем дешевеют. Доллар в среднем стоит 37,76 грн (-0,01). В покупке — 37,39 грн (-0,04), в продаже — 38,15 (-0,02). Евро стоит в покупке 40,60 (-0,12) грн, в продаже — 41,64 (-0,12) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

УкрСиббанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,70 грн (+0,10) — 38,50 грн;

Укрэксимбанк — 37,50 грн — 38,30 грн;

Sense bank — 37,55 грн — 38,10 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,65 грн (-0,15), в продаже — 37,82 грн (-0,13). Евро в покупке — 40,80 грн (-0,30), в продаже — 41,25 (-0,15).

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Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком.

Также мы писали, что Национальный банк в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.