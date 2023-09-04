Курс валют на 4 вересня — банки та обмінники знизили ціни

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 4 вересня 2023 року. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,68 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 4 вересня

За інформацією НБУ, ціна на євровалюту у продажу перебуває на рівні 40,07 грн/євро (+0,01), вартість долара така ж — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар та євро надалі дешевшають. Долар у середньому коштує 37,76 грн (-0,01). У купівлі — 37,39 грн (-0,04), у продажу — 38,15 (-0,02). Євро коштує у купівлі 40,60 (-0,12) грн, у продажу — 41,64 (-0,12) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

УкрСиббанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,70 грн (+0,10) — 38,50 грн;

Укрексімбанк — 37,50 грн — 38,30 грн;

Sense bank — 37,55 грн — 38,10 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,65 грн (-0,15), у продажу — 37,82 грн (-0,13). Євро у купівлі — 40,80 грн (-0,30), у продажу — 41,25 (-0,15).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком.

Також ми писали, що Національний банк у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.