Курс валют на 31 октября — сколько сейчас стоит доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках и обменниках продолжает падать доллар. Национальный банк Украины (НБУ) тоже установил официальный курс американской валюты на более низком уровне.

Такая информация обнародована на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на вторник, 31 октября, курс установлен на уровне:

доллар — 36,37 грн (-0,05);

евро — 38,56 грн/евро (+0,18);

злотый — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке американская валюта также снизилась в цене. В среднем доллар стоит 37,78 грн (-0,11). В покупке — 37,29 грн (-0,04), в продаже — 37,94 (-0,06). Стоимость евро в покупке стоит 39,51 грн (+0,04), в продаже — 40,46 грн (-0,03).

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,71 грн (-0,13), в продаже — 37,85 (-0,10). Стоимость евро в покупке — 40,11 грн (-0,04), в продаже — 40,30 грн (-0,03).

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Напомним, Ощадбанк начнет принимать заявки на финансовую помощь с 1 ноября 2023 года. Размер выплат будет достигать нескольких десятков евро.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.