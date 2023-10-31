Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар стал доступнее в банках и обменниках — курс валют на сегодня arrow

Доллар стал доступнее в банках и обменниках — курс валют на сегодня

31 октября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 31 октября — сколько сейчас стоит доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских банках и обменниках продолжает падать доллар. Национальный банк Украины (НБУ) тоже установил официальный курс американской валюты на более низком уровне.

Такая информация обнародована на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на вторник, 31 октября, курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,37 грн (-0,05);
  • евро — 38,56 грн/евро (+0,18);
  • злотый — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке американская валюта также снизилась в цене. В среднем доллар стоит 37,78 грн (-0,11). В покупке — 37,29 грн (-0,04), в продаже — 37,94 (-0,06). Стоимость евро в покупке стоит 39,51 грн (+0,04), в продаже — 40,46 грн (-0,03).

Курс доллара в украинских банках

 

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,71 грн (-0,13), в продаже — 37,85 (-0,10). Стоимость евро в покупке — 40,11 грн (-0,04), в продаже — 40,30 грн (-0,03).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Ощадбанк начнет принимать заявки на финансовую помощь с 1 ноября 2023 года. Размер выплат будет достигать нескольких десятков евро.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме