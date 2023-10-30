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Долар починає тиждень з падіння — курс валют нас сьогодні

30 жовтня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара та євро 30 жовтня — валюта просіла на початку тижня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку долар та євро продовжують дешевшати. Також Національний банк України (НБУ) опустив курс валют.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на понеділок, 30 жовтня, курс встановлено на рівні:

  • долар коштує 36,42 грн (-0,09);
  • євро — 38,38 грн/євро (-0,09);
  • злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют у банках

30 жовтня на готівковому ринку американська валюта подешевшала. Середня вартість долара — 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), у продажу — 37,99 (-0,02). Вартість євро у купівлі 39,50 грн (-0,02), в продажу — 40,51 грн (-0,08).

Курс долара в українських банках

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація 30 жовтня в обмінних пунктах: долар у купівлі коштує 37,84 грн(-0,03), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,33 грн (-0,01).

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Нагадаємо, що Національний банк закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях. Така вимога викладена в листі НБУ №57-0008/76680.

Також ми писали, що державний банк "Ощадбанк" планує оновити тарифи за картками для клієнтів. Зміни запрацюють на початку зими. 

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