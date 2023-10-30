Курс долара та євро 30 жовтня — валюта просіла на початку тижня

Долар починає тиждень з падіння — курс валют нас сьогодні
На українському готівковому ринку долар та євро продовжують дешевшати. Також Національний банк України (НБУ) опустив курс валют.
Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на понеділок, 30 жовтня, курс встановлено на рівні:
- долар коштує 36,42 грн (-0,09);
- євро — 38,38 грн/євро (-0,09);
- злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).
Курс валют у банках
30 жовтня на готівковому ринку американська валюта подешевшала. Середня вартість долара — 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), у продажу — 37,99 (-0,02). Вартість євро у купівлі 39,50 грн (-0,02), в продажу — 40,51 грн (-0,08).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Ситуація 30 жовтня в обмінних пунктах: долар у купівлі коштує 37,84 грн(-0,03), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,33 грн (-0,01).
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Нагадаємо, що Національний банк закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях. Така вимога викладена в листі НБУ №57-0008/76680.
Також ми писали, що державний банк "Ощадбанк" планує оновити тарифи за картками для клієнтів. Зміни запрацюють на початку зими.
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