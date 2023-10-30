Курс доллара и евро 30 октября — валюта просела в начале недели

Доллар начинает неделю с падения — курс валют нас сегодня
На украинском наличном рынке доллар и евро продолжают дешеветь. Также Национальный банк Украины опустил курс валют.
Такие данные обнародованы на сайте НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
Так, согласно официальной информации Нацбанка, на понедельник, 30 октября, курс установлен на уровне:
- доллар стоит 36,42 грн (-0,09);
- евро — 38,38 грн/евро (-0,09);
- злотый — 8,57 грн/PLN (-0,04).
Курс валют в банках
30 октября на наличном рынке американская валюта подешевела. Средняя стоимость доллара — 37,89 грн. В покупке — 37,33 грн (-0,07), в продаже — 37,99 (-0,02). Стоимость евро в покупке 39,50 грн (-0,02), в продаже — 40,51 грн (-0,08).
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
Ситуация 30 октября в обменных пунктах: доллар в покупке стоит 37,84 грн(-0,03), в продаже — 37,95 (-0,00). Цена евро в покупке — 40,15 грн (-0,00), в продаже — 40,33 грн (-0,01).
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Напомним, что Национальный банк призвал украинские банки строже контролировать карточки находящихся в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях. Такое требование изложено в письме НБУ №57-0008/76680.
Также мы писали, что государственный банк "Сбербанк" планирует обновить тарифы по карточкам для клиентов. Изменения заработают в начале зимы.
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