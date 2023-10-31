Курс валют на 31 жовтня — скільки зараз коштує долар та євро

Долар став доступнішим у банках та обмінниках — курс валют на сьогодні
В українських банках та обмінниках продовжує падати долар. Національний банк України (НБУ) теж встановив офіційний курс американської валюти на нижчому рівні.
Така інформація оприлюднена на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на вівторок, 31 жовтня, курс встановлено на рівні:
- долар — 36,37 грн (-0,05);
- євро — 38,56 грн/євро (+0,18);
- злотий — 8,65 грн/PLN (+0,08).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку американська валюта також знизилась у вартості. У середньому долар коштує 37,78 грн (-0,11). У купівлі — 37,29 грн (-0,04), у продажу — 37,94 (-0,06). Вартість євро у купівлі коштує 39,51 грн (+0,04), в продажу — 40,46 грн (-0,03).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,71 грн (-0,13), у продажу — 37,85 (-0,10). Вартість євро у купівлі — 40,11 грн (-0,04), у продажу — 40,30 грн (-0,03).
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Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.
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