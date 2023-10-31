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Долар став доступнішим у банках та обмінниках — курс валют на сьогодні

31 жовтня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 31 жовтня — скільки зараз коштує долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських банках та обмінниках продовжує падати долар. Національний банк України (НБУ) теж встановив офіційний курс американської валюти на нижчому рівні.

Така інформація оприлюднена на сайті Нацбанку.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на вівторок, 31 жовтня, курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,37 грн (-0,05);
  • євро — 38,56 грн/євро (+0,18);
  • злотий — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку американська валюта також знизилась у вартості. У середньому долар коштує 37,78 грн (-0,11). У купівлі — 37,29 грн (-0,04), у продажу — 37,94 (-0,06). Вартість євро у купівлі коштує 39,51 грн (+0,04), в продажу — 40,46 грн (-0,03).

Курс долара в українських банках

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,71 грн (-0,13), у продажу — 37,85 (-0,10). Вартість євро у купівлі — 40,11 грн (-0,04), у продажу — 40,30 грн (-0,03).

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Нагадаємо, "Ощадбанк" почне приймати заявки на фінансову допомогу з 1 листопада 2023 року. Розмір виплат сягатиме кількох десятків євро.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.

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