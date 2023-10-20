Курс валют на 20 октября — доллар активно дорожает

Доллар продолжает тенденцию последних дней: свежий курс валют
Курс валют на пятницу, 20 октября, установили на несколько копеек выше по сравнению с предыдущим днем. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,61 грн (+0,05). Евро установлен на уровне 38,65 грн/евро (+0,05).
Об этом свидетельствуют сведения на сайте Нацбанка.
Курс доллара и евро на 20 октября
На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,02 грн (-0,05). В покупке — 37,43 грн (-0,04), в продаже — 38,15 (-0,01). Евро стоит в покупке 39,63 грн (-0,04), в продаже — 40,63 грн (-0,09).
- ПриватБанк — 37,30 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05);
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правэкс-Банк — 37,85 грн — 38,20 грн;
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн (+0,06);
- Укрэксимбанк — 38,20 грн — 38,00 грн.
- Sense bank — 37,70 — 38,15 грн.
Курс валют в обменниках
В обменниках доллар стоит: в покупке — 38,00 грн, в продаже — 38,12 (-0,03). Цена евро в покупке — 40,25 грн (-0,10), в продаже — 40,25 грн (-0,10).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.
Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.
Читайте Новини.LIVE!