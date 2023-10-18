Обмін валюти — кого з українців змусять декларувати купівлю доларів

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.

Це прописано у законопроєкті №9457, який рекомендував до ухвалення Комітет ВРУ з питань антикорупційної політики.

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Детальніше про ініціативу

Відповідно до положень законопроєкту, такі дані необхідно вказувати у декларації, якщо сума відповідного правочину перевищуватиме 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Таким чином, у 2023 році це 134 тис. грн або близько 3,5 тис. доларів.

До такої інформації включатимуться дані про вид правочину, а також його предмет. На письмовий запит НАЗК суб’єкт декларування муситиме надавати деяку інформацію про контрагента.

Як пояснюють ініціатори законопроєкту, курси валют — доволі динамічні та суттєво змінюються. Навіть подвійна конвертація може утворювати додаткові доходи. Залежно від різниці у курсах та обсягів конвертації суми можуть сягати мільйонів гривень.

Це може бути лазівкою для узаконення особами своїх нелегально набутих активів.

У НАЗК зауважують, що декларування даних про правочини купівлі-продажу валюти з одного боку дасть можливість доброчесним суб’єктам пояснити походження доходів, з іншого — цей обов’язок унеможливить недоброчесним суб’єктам легалізацію активів.

Автор законопроєкту — прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs) у другому читанні. Йдеться про проєкт закону №9296-д, який раніше розкритикував Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник розповів про відновлення е-декларування. Він назвав зміни та терміни подачі декларацій.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.