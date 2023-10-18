Обмен валюты — кого из украинцев заставят декларировать покупку долларов

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Это прописано в законопроекте №9457, который рекомендовал к принятию Комитет ВРУ по антикоррупционной политике.

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Согласно положениям законопроекта, такие данные необходимо указывать в декларации, если сумма соответствующей сделки будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Таким образом, в 2023 году это 134 тыс. грн. или около 3,5 тыс. долларов.

В такую информацию будут включаться данные о виде сделки, а также ее предмете. По письменному запросу НАПК субъект декларирования должен предоставить некоторую информацию о контрагенте.

Как объясняют инициаторы законопроекта, курсы валют достаточно динамичны и существенно меняются. Даже двойная конвертация может образовывать дополнительные доходы. В зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации суммы могут достигать миллионов гривен.

Это может быть лазейкой для узаконивания лицами своих нелегально приобретенных активов.

В НАПК отмечают, что декларирование данных о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволит добропорядочным субъектам объяснить происхождение доходов, с другой — эта обязанность исключит возможность недоброчесным субъектам легализацию активов.

Автор законопроекта — премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: ВРУ

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