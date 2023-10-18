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Украинцев заставят декларировать покупку валюты

18 октября 2023 12:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Обмен валюты — кого из украинцев заставят декларировать покупку долларов
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Это прописано в законопроекте №9457, который рекомендовал к принятию Комитет ВРУ по антикоррупционной политике.

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Подробнее об инициативе

Согласно положениям законопроекта, такие данные необходимо указывать в декларации, если сумма соответствующей сделки будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Таким образом, в 2023 году это 134 тыс. грн. или около 3,5 тыс. долларов.

В такую информацию будут включаться данные о виде сделки, а также ее предмете. По письменному запросу НАПК субъект декларирования должен предоставить некоторую информацию о контрагенте.

Как объясняют инициаторы законопроекта, курсы валют достаточно динамичны и существенно меняются. Даже двойная конвертация может образовывать дополнительные доходы. В зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации суммы могут достигать миллионов гривен.

Это может быть лазейкой для узаконивания лицами своих нелегально приобретенных активов.

В НАПК отмечают, что декларирование данных о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволит добропорядочным субъектам объяснить происхождение доходов, с другой — эта обязанность исключит возможность недоброчесным субъектам легализацию активов.

Автор законопроекта — премьер-министр Денис Шмыгаль.

 

валюта, декларирование, народные депутаты, судьи
Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, 17 октября Верховная Рада поддержала законопроект об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs) во втором чтении. Речь идет о проекте закона №9296-д, ранее раскритиковавшем Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник рассказал о возобновлении е-декларирования. Он назвал изменения и сроки подачи деклараций.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.

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