Курс валют на 20 жовтня — долар активно дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют на п'ятницю, 20 жовтня, встановили на кілька копійок вище проти попереднього дня. Так, відповідно до офіційних даних Національного банку України (НБУ), долар коштує 36,61 грн (+0,05). Євро встановлено на рівні 38,65 грн/євро (+0,05).

Про це свідчать відомості на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 20 жовтня

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,02 грн (-0,05). У купівлі — 37,43 грн (-0,04), в продажу — 38,15 (-0,01). Євро коштує у купівлі 39,63 грн (-0,04), у продажу — 40,63 грн (-0,09).

ПриватБанк — 37,30 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правекс-Банк — 37,85 грн — 38,20 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн (+0,06);

Укрексімбанк — 38,20 грн — 38,00 грн.

Sense bank — 37,70 — 38,15 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар коштує: у купівлі — 38,00 грн, у продажу — 38,12 (-0,03). Ціна євро у купівлі — 40,25 грн (-0,10), у продажу — 40,25 грн (-0,10).

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.