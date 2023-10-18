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Долар повертає втрачені позиції: курс валют на 19 жовтня

18 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 19 жовтня — долар повернувся на втрачені позиції
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Курс валют на четвер, 19 жовтня, встановлено на кілька копійок дорожче проти попереднього банківського дня. Так, згідно з офіційними даними Національного банку України (НБУ), долар знову коштує 36,56 грн (+0,11), як і до скасування фіксованого курсу. Євро встановлено на рівні 38,60 грн/євро (+0,05).

Про це свідчать відомості на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 19 жовтня

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,07 грн (0,03). У купівлі — 37,46 грн, в продажу — 38,15. Євро коштує у купівлі 39,67 грн (+0,04), у продажу — 40,71 (+0,07) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,85 грн (-0,05) — 38,20 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,80 грн (+0,04);
  • Укрексімбанк  — 38,20 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10).
  • Sense bank — 37,70 грн — 38,15 грн (-0,05).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,05), у продажу — 38,15 (-0,01). Ціна євро у купівлі — 40,35 грн (-0,03), у продажу — 40,55 грн.

 

курс валют на 19 жовтня
Джерело: Мінфін

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили прогноз щодо курсу долара в Україні до 2029 року. На гривню чекає стабільна девальвація.

Також ми писали, що в Нацбанку оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

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