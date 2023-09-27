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Встигніть поміняти: які монети та купюри вийдуть з обігу 1 жовтня

27 вересня 2023 05:53
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Інна Буряк
редактор
Встигніть поміняти: які монети та купюри вийдуть з обігу 1 жовтня
Чоловік тримає в руках гаманець із грошима. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З 1 жовтня в Україні вийдуть з обігу деякі монети та купюри. Таким чином їх вже не можна буде використовувати.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Які монети та купюри вийдуть з обігу з 1 жовтня

Зазначається, що з 1 жовтня цього року в Україні вже не користуватимуться дрібними монетами та купюрами. 

"Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску", — пояснили в банку.

Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня
Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня. Фото: НБУ

Однак ці гроші можна обміняти на нові в банку до 30 вересня 2023 року. З 1 жовтня банки припинять обмін.

Де можна обміняти гроші, які виходять з обігу

Аби обміняти монети та купюри, можна звернутися до Національного банку України за адресами:

  • У Києві: Контрактова пл., 2А
  • У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13
  • У Львові: вул. Коперника, 4
  • В Одесі: вул. Рішельєвська, 8
  • У Харкові: Театральна пл., 1
  • У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91

Окрім того, обмін проводитимуть у таких банках:

  • АТ Ощадбанк,
  • АТ КБ ПриватБанк,
  • АТ Райффайзен Банк,
  • АТ ПУМБ. 

Для актуальної інформації про місця обміну слід перевіряти офіційні вебсайти вищевказаних банків.

"Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, що нумізмати вважають одними з рідкісних монети, що почали друкуватися з 1991 року. Саме тоді Україна стала на шлях незалежності. Нині ці монети можуть принести своїм власникам великі гроші.

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