Встигніть поміняти: які монети та купюри вийдуть з обігу 1 жовтня

Чоловік тримає в руках гаманець із грошима. Фото: УНІАН

З 1 жовтня в Україні вийдуть з обігу деякі монети та купюри. Таким чином їх вже не можна буде використовувати.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Які монети та купюри вийдуть з обігу з 1 жовтня

Зазначається, що з 1 жовтня цього року в Україні вже не користуватимуться дрібними монетами та купюрами.

"Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску", — пояснили в банку.

Які купюри та монети перестануть приймати з 1 жовтня. Фото: НБУ

Однак ці гроші можна обміняти на нові в банку до 30 вересня 2023 року. З 1 жовтня банки припинять обмін.

Де можна обміняти гроші, які виходять з обігу

Аби обміняти монети та купюри, можна звернутися до Національного банку України за адресами:

У Києві: Контрактова пл., 2А

У Дніпрі: вул. Воскресенська, 13

У Львові: вул. Коперника, 4

В Одесі: вул. Рішельєвська, 8

У Харкові: Театральна пл., 1

У Хмельницькому: вул. Володимирська, 91

Окрім того, обмін проводитимуть у таких банках:

АТ Ощадбанк,

АТ КБ ПриватБанк,

АТ Райффайзен Банк,

АТ ПУМБ.

Для актуальної інформації про місця обміну слід перевіряти офіційні вебсайти вищевказаних банків.

"Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, що нумізмати вважають одними з рідкісних монети, що почали друкуватися з 1991 року. Саме тоді Україна стала на шлях незалежності. Нині ці монети можуть принести своїм власникам великі гроші.