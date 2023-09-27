Успейте поменять: какие монеты и купюры выйдут из обращения 1 октября

Мужчина держит в руках кошелек с деньгами. Фото: УНИАН

С 1 октября в Украине выйдут из оборота некоторые монеты и купюры. Таким образом, их уже нельзя будет использовать.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Какие монеты и купюры выйдут из обращения с 1 октября

Отмечается, что с 1 октября этого года в Украине уже не будут пользоваться мелкими монетами и купюрами.

"Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска", — пояснили в банке.

Какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября. Фото: НБУ

Однако, эти деньги можно обменять на новые в банке до 30 сентября 2023 года. С 1 октября банки прекратят обмен.

Где можно обменять выходящие из обращения деньги

Чтобы обменять монеты и купюры, можно обратиться в Национальный банк Украины по адресу:

В Киеве: Контрактовая пл., 2А

В Днепре: ул. Воскресенская, 13

Во Львове: ул. Коперника, 4

В Одессе: ул. Ришельевская, 8

В Харькове: Театральная пл., 1

В Хмельницком: ул. Владимирская, 91

Кроме того, обмен будут проводить в следующих банках:

АО Ощадбанк,

АО КБ ПриватБанк,

АО Райффайзен Банк,

АО ПУМБ.

Для текущей информации о местах обмена следует проверять официальные вебсайты вышеуказанных банков.

"Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", — подчеркнули в НБУ.

Напомним, что нумизматы считают одними из редких монет, начавших печататься с 1991 года. В это время Украина стала на путь независимости. В настоящее время эти монеты могут принести своим владельцам большие деньги.