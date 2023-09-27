Успейте поменять: какие монеты и купюры выйдут из обращения 1 октября
С 1 октября в Украине выйдут из оборота некоторые монеты и купюры. Таким образом, их уже нельзя будет использовать.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Какие монеты и купюры выйдут из обращения с 1 октября
Отмечается, что с 1 октября этого года в Украине уже не будут пользоваться мелкими монетами и купюрами.
"Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска", — пояснили в банке.
Однако, эти деньги можно обменять на новые в банке до 30 сентября 2023 года. С 1 октября банки прекратят обмен.
Где можно обменять выходящие из обращения деньги
Чтобы обменять монеты и купюры, можно обратиться в Национальный банк Украины по адресу:
- В Киеве: Контрактовая пл., 2А
- В Днепре: ул. Воскресенская, 13
- Во Львове: ул. Коперника, 4
- В Одессе: ул. Ришельевская, 8
- В Харькове: Театральная пл., 1
- В Хмельницком: ул. Владимирская, 91
Кроме того, обмен будут проводить в следующих банках:
- АО Ощадбанк,
- АО КБ ПриватБанк,
- АО Райффайзен Банк,
- АО ПУМБ.
Для текущей информации о местах обмена следует проверять официальные вебсайты вышеуказанных банков.
"Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", — подчеркнули в НБУ.
Напомним, что нумизматы считают одними из редких монет, начавших печататься с 1991 года. В это время Украина стала на путь независимости. В настоящее время эти монеты могут принести своим владельцам большие деньги.