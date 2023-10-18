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Доллар возвращает утраченные позиции: курс валют на 19 октября

18 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 19 октября — доллар вернулся на утраченные позиции
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Курс валют на четверг, 19 октября, установлен на несколько копеек дороже предыдущего банковского дня. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар снова стоит 36,56 грн (+0,11), как и до отмены фиксированного курса. Евро установлен на уровне 38,60 грн/евро (+0,05).

Об этом свидетельствуют сведения на сайте Нацбанка.

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На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,07 грн. (0,03). В покупке — 37,46 грн, в продаже — 38,15. Евро стоит в покупке 39,67 грн (+0,04), в продаже – 40,71 (+0,07) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правэкс-Банк — 37,85 грн (-0,05) — 38,20 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,80 грн (+0,04);
  • Укрэксимбанк — 38,20 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10).
  • Sense bank — 37,70 грн — 38,15 грн (-0,05).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,05), в продаже — 38,15 (-0,01). Цена евро в покупке — 40,35 грн (-0,03), в продаже — 40,55 грн.

 

курс валют на 19 жовтня
Источник: Минфин

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Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.

Также мы писали, что в Нацбанке обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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