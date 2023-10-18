Курс валют на 19 октября — доллар вернулся на утраченные позиции

Доллар возвращает утраченные позиции: курс валют на 19 октября
Курс валют на четверг, 19 октября, установлен на несколько копеек дороже предыдущего банковского дня. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар снова стоит 36,56 грн (+0,11), как и до отмены фиксированного курса. Евро установлен на уровне 38,60 грн/евро (+0,05).
Об этом свидетельствуют сведения на сайте Нацбанка.
Курс доллара и евро на 19 октября
На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,07 грн. (0,03). В покупке — 37,46 грн, в продаже — 38,15. Евро стоит в покупке 39,67 грн (+0,04), в продаже – 40,71 (+0,07) грн.
- ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правэкс-Банк — 37,85 грн (-0,05) — 38,20 грн;
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,80 грн (+0,04);
- Укрэксимбанк — 38,20 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10).
- Sense bank — 37,70 грн — 38,15 грн (-0,05).
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,05), в продаже — 38,15 (-0,01). Цена евро в покупке — 40,35 грн (-0,03), в продаже — 40,55 грн.
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Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.
Также мы писали, что в Нацбанке обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.
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