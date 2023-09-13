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Доллар и евро резко пошли вверх: курс валют на 14 сентября

13 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 14 сентября - доллар и евро стремительно пошли вверх
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 14 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на четыре копейки, до 39,23 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 14 сентября

По этим сведениям стоимость евровалюты в продаже — 39,61 грн/евро (+0,04), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта продолжает дорожать. В среднем стоит 38,13 грн. (+0,08). В покупке — 37,56 грн (+0,08), в продаже — 38,26 (+0,07). Евро стоит в покупке 40,43 грн (+0,07), в продаже — 41,44 (+0,13) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10);
  • Укрексимбанк — 37,60 грн — 38,40 грн;
  • Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,80 грн — 38,50 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,10) — 38,55 грн (+0,25);
  • Sense bank — 37,70 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,10), в продаже — 38,25 (+0,15 грн). Евро в покупке — 40,95 грн (+0,12), в продаже — 41,15 (+0,15).

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Больше о валюте

Напомним, в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

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