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Долар і євро різко пішли вгору: курс валют на 14 вересня

13 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 14 вересня — долар і євро стрімко пішли вгору
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 14 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі підвищився на чотири копійки, до 39,23 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро 14 вересня

За цими відомостями, вартість євровалюти у продажу — 39,61 грн/євро (+0,04), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,13 грн (+0,08). У купівлі — 37,56 грн (+0,08), в продажу — 38,26 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,43 грн (+0,07), у продажу — 41,44 (+0,13) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10);
  • Укрексімбанк — 37,60 грн — 38,40 грн;
  • Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,80 грн — 38,50 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,10) — 38,55 грн (+0,25);
  • Sense bank — 37,70 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,10), у продажу — 38,25 (+0,15 грн). Євро у купівлі — 40,95 грн (+0,12), у продажу — 41,15 (+0,15).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

Також ми писали, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

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