Курс валют на 13 сентября – доллар и евро подорожали в банках

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 сентября. Согласно ему, евро в покупке опустился на девять копеек, до 39,17 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Такие данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро 13 сентября

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 39,56 грн/евро (-0,09), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем несколько подорожал: стоит 38,05 грн (+0,07). В покупке — 37,49 грн (+0,04), в продаже — 38,19 (0,01). Евро стоит в покупке 40,35 грн (+0,09), в продаже — 41,30 (+0,06) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Укрэксимбанк — 37,60 грн (+0,20) — 38,40 грн (+0,20);

Укрсиббанк — 37,40 грн — 38,15 грн;

Ощадбанк — 37,80 грн (+0,30) — 38,50 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,10) — 38,30 грн (+0,05);

Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (+0,10), в продаже — 38,10 (+0,05 грн). Евро в покупке — 40,83 грн (+0,03), в продаже — 41,00 (+0,00).

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Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.