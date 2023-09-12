Курс валют на 13 вересня — долар та євро подорожчали у банках

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 13 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі опустився на дев'ять копійок, до 39,17 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 13 вересня

За інформацією НБУ, вартість євровалюти у продажу — 39,56 грн/євро (-0,09), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар у середньому дещо подорожчав: коштує 38,05 грн (+0,07). У купівлі — 37,49 грн (+0,04), в продажу — 38,19 (0,01). Євро коштує у купівлі 40,35 грн (+0,09), у продажу — 41,30 (+0,06) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн — 37,90 грн;

Укрексімбанк — 37,60 грн (+0,20) — 38,40 грн (+0,20);

Укрсиббанк — 37,40 грн — 38,15 грн;

Ощадбанк — 37,80 грн (+0,30) — 38,50 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,60 грн (+0,10) — 38,30 грн (+0,05);

Sense bank — 37,60 грн — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (+0,10), у продажу — 38,10 (+0,05 грн). Євро у купівлі — 40,83 грн (+0,03), у продажу — 41,00 (+0,00).

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Нагадаємо, Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Також ми писали, що Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.