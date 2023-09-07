Курс валют на 8 сентября — доллар активно растет в цене

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 8 сентября. Согласно ему, евро в покупке снизился на 16 копеек, стоит 39,10 грн/евро, доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро на 8 сентября

По данным регулятора, цена евровалюты в продаже — 39,49 грн/евро (-0,17), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке валюта США подорожала: в среднем стоит 37,97 грн (+0,09). В покупке — 37,38 грн (+0,10), в продаже — 38,13 (+0,16). Евро стоит в покупке 40,22 грн, в продаже — 41,19 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн (+0,15) — 37,85 грн (+0,15);

Укргазбанк — 37,20 грн (+0,20) — 37,90 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн;

Укрэксимбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,10);

Sense bank — 37,55 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,25);

ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,25).

Курс валют в обменниках

В обменниках 8 сентября доллар стоит: в покупке — 37,90 грн (+0,10), в продаже — 38,05 грн (+0,20). Евро в покупке — 40,70 грн (0,00), в продаже — 41,00 (+0,05).

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Напомним, Национальный банк существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). В целом регулятор внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финучреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к таким клиентам.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.