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Долар активно зростає: курс валют на 8 вересня

7 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 8 вересня — долар активно зростає в ціні
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 8 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі знизився на 16 копійок, коштує 39,10 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 8 вересня

За даними регулятора, ціна євровалюти у продажу — 39,49 грн/євро (-0,17), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку валюта США подорожчала: у середньому коштує 37,97 грн (+0,09). У купівлі — 37,38 грн (+0,10), в продажу — 38,13 (+0,16). Євро коштує у купівлі 40,22 грн, у продажу — 41,19 (+0,07) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн (+0,15) — 37,85 грн (+0,15);
  • Укргазбанк — 37,20 грн (+0,20) — 37,90 грн (+0,20);
  • Ощадбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн;
  • Укрексімбанк — 37,35 грн  (+0,10) — 38,15 грн (+0,10);
  • Sense bank — 37,55 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,25);
  • ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках 8 вересня долар коштує: у купівлі — 37,90 грн (+0,10), у продажу — 38,05 грн (+0,20). Євро у купівлі — 40,70 грн (0,00), у продажу — 41,00 (+0,05).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк суттєво підвищив ліміти за операціями, які не вимагають підтвердження походження коштів, для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs). Загалом регулятор вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінустановами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до таких клієнтів.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

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