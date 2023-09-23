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К пенсиям доплатят 2 тыс. грн: кто получит больше, а кого совсем лишат выплат

23 сентября 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому из граждан доплатят 2 тыс. грн
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине части граждан в октябре 2023 года осуществят доплату к пенсии. Также после масштабной верификации некоторым "заморозят" выплаты.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто получит больше

Как отмечают в ПФУ, определенная категория украинских пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, получит доплату в 2,09 тыс. гривен. Это деньги, которые были не выплачены пенсионерам-ВПЛ. В сентябре правительство выделило из бюджета дополнительные средства, предназначенные именно на выплаты за прошедшие периоды.

"В сентябре лицам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на выплату пенсий, неполученных за прошлые периоды, дополнительно направлено 536 млн грн. Пенсионерам из ВПЛ, по пенсионным делам которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2 093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность)", — отметили в фонде.

Такие же выплаты ждут пенсионеров из числа ВПЛ в октябре.

Также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что Кабмин планирует перераспределить средства государственного бюджета, предусмотренные в помощь внутренне перемещенным лицам. Дополнительные выплаты получат люди с инвалидностью и пенсионеры.

Кого лишат пенсии

Сейчас специалисты Пенсионного фонда проводят масштабную верификацию людей пенсионного возраста на предмет правомерности получения выплат. По ее результату части граждан не выплатят денежные средства.

Условия, при которых граждан лишат выплат:

  • недостоверная информация, в частности о стаже или размере заработной платы;
  • ошибка в личных данных;
  • получение пенсионных выплат на основании фейковых документов;
  • гражданин уехал навсегда за границу;
  • лицо более полугода не пользуется банковским счетом и не приходит в отделение забирать денежные средства.

Больше о пенсиях

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина планирует ввести балльную систему для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, которые вышли на пенсию раньше и тех, кто сделал это недавно.

Также мы писали, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.

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