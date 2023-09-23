Пенсії в Україні — кому з громадян доплатять 2 тис. грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні частині громадян у жовтні 2023 року здійснять доплату до пенсії. Також після масштабної верифікації декому "заморозять" виплати.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто отримає більше

Як зазначають у ПФУ, певна категорія українських пенсіонерів, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримає доплату у 2,09 тис. гривень. Це гроші, які були не виплачені пенсіонерам-ВПО. У вересні уряд виділив з бюджету додаткові кошти, призначені саме на виплати за минулі періоди.

"У вересні особам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на виплату пенсій, неотриманих за минулі періоди, додатково спрямовано 536 млн грн. Пенсіонерам з-поміж ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2 093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)", — зауважили у фонді.

Такі ж виплати чекають на пенсіонерів з-поміж ВПО у жовтні.

Також у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Кабмін планує перерозподілити коштів державного бюджету, які передбачені на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Додаткові виплати отримають люди з інвалідністю та пенсіонери.

Кого позбавлять пенсії

Нині фахівці Пенсійного фонду проводять масштабну верифікацію людей пенсійного віку на предмет правомірності отримання виплат. За її результатом частині громадян не виплатять кошти.

Умови, за яких громадян позбавлять виплат:

недостовірна інформація, зокрема щодо стажу або розміру заробітної плати;

помилка в особистих даних;

отримання пенсійних виплат на підставі фейкових документів;

громадянин виїхав назавжди за кордон;

особа понад пів року не користується банківським рахунком і не приходить у відділення забирати кошти.

Більше про пенсії

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує впровадити бальну систему для розрахунку пенсій. Таким чином це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше і тих, хто зробив це недавно.

Також ми писали, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.