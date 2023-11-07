Возобновят ли выплаты переселенцам в интернатах

Внутренне перемещенные лица в Украине. Фото: УНИАН

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило относительно выплат внутренне перемещенным лицам, которые находятся в интернатных учреждениях.

Соответствующая информация размещена на сайте Минреинтеграции.

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Имеют ли право на выплаты переселенцы, размещенные в интернатах

По данным Министерства, в 154 интернатных заведениях нашли приют более 5 тысяч переселенцев. Значительная часть из них — внутренне перемещенные лица.

Сложилась ситуация, когда некоторым лицам, переместившимся в пансионаты и ранее не находившимся на полном государственном обеспечении, прекращены выплаты. Имеют ли право на пособие на проживание лица, которые до поселения в интернате находились дома или в больнице?

В Минреинтеграции уверяют: на выплаты имеют право лица, которые до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте проживали в собственном жилье и/или находились в больнице.

Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на проживание.

В случае если вам отказывают в таких выплатах, обращайтесь в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Напомним, Новини.LIVE уже сообщали, что в ноябре в Украине вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц. Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.

Многим украинцам в октябре ошибочно перестали выплачивать пособие. Дело в том, что сейчас происходит верификация выплат ВПЛ, по результатам которой некоторым получателям их отменили. Так произошло из-за того, что это происходило автоматически путем проверки разных реестров.

То есть, в ноябре те, кто якобы не имел права на соцвыплаты, снова начнут их получать. В частности, речь идет о выплатах собственникам разрушенного жилья, никуда не перемещавшихся.

Помощь восстановят также и переселенцам, которых по реестрам ЗАГСов ошибочно посчитали умершими, а также тем, кто вернулся из-за границы, однако информацию об этом не зафиксировали. То есть применят подход путем проверки и уточнения данных из других источников, не в автоматическом режиме.