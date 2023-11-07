Чи поновлять виплати переселенцям в інтернатах

Внутрішньо переміщені особи в Україні. Фото: УНІАН

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надало роз’яснення щодо виплат внутрішньо переміщеним особам, які наразі перебувають в інтернатних закладах.

Відповідна інформація розміщена на сайті Мінреінтеграції.

Чи мають право на виплати переселенці, розміщені в інтернатах

За даними Міністерства, наразі у 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців. Значна частина з них — внутрішньо переміщені особи.

Читайте також:

Наразі склалася ситуація, коли деяким особам, які перемістилися до пансіонату і раніше не перебували на повному державному забезпеченні, припинені виплати. Чи мають право на допомогу на проживання особи, які до поселення в інтернаті перебували вдома або в лікарні?

В Мінреінтеграції запевняють: на виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні.

Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання.

У разі, якщо вам відмовляють у таких виплатах, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже повідомляли, що в листопаді в Україні повернуть виплати частині внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про тих переселенців, яким помилково призупинили допомогу.

Багатьом українцям у жовтні помилково припинили виплачувати допомогу. Річ у тім, що зараз відбувається верифікація виплат ВПО, за результатами якої деяким одержувачам їх скасували. Так сталося через те, що це відбувалося автоматично шляхом перевірки різних реєстрів.

Тобто у листопаді ті, хто нібито не мав права на соцвиплати, знову почнуть їх отримувати. Зокрема, йдеться про виплати власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщалися.

Допомогу відновлять також і переселенцям, яких за реєстрами РАЦСів помилково порахували померлими, а також тим, хто повернувся з-за кордону, однак інформацію про це не зафіксували. Тобто застосують підхід шляхом перевірки та уточнення даних з інших джерел, не в автоматичному режимі.

