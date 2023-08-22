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Подскочит ли доллар к 39 грн: прогноз курса к концу лета

22 августа 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар приближается к 39 грн — чего ждать от курса до конца лета
Валюта в руках: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке на прошлой неделе курс иностранных валют повысился до наибольших значений за последние три месяца. Доллар пересек отметку 38 грн/долл. и стремится вверх дальше.

Такой скачок прокомментировал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

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По словам эксперта, в течение 22-31 августа иностранная валюта будет колебаться в ценовом диапазоне 37-38 гривен. При этом не исключает, что будет происходить постепенное удорожание.

Специалист подчеркнул, что сейчас присутствуют в стране такие факторы, которые не позволяют точно определить состояние валютного рынка к концу августа 2023 года. Речь идет сразу о пяти факторах.

Ключевыми причинами нестабильной ситуации на рынке являются:

  • возможный переход Национального банка Украины (НБУ) к рыночному курсообразованию;
  • уменьшение ставки рефинансирования;
  • возврат довоенной системы налогообложения;
  • дополнительная нагрузка в виде НДС на горючее;
  • события на передовой.

"Курс доллара может остаться в пределах 37-38 гривен, а может и наблюдаться постепенное удорожание валюты", — отметил заслуженный экономист Украины.

Сколько стоит валюта 22 августа

По информации портала Minfin, во вторник, 22 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах продолжает дорожать. Сегодня повысился еще на несколько копеек: в покупке до 38,23, в продаже — до 38,50.

Для сравнения — на прошлой неделе американская валюта в покупке стоила 37,49, в продаже — 37,60 грн.

Наличный курс повысился за день на десять копеек: 37,59 (покупка) и 38,39 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

 

курс валют
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению финансистов, в августе на украинском наличном валютном рынке ситуация будет преимущественно стабильной, в то время как в сентябре ожидаются основательные изменения. Все будет зависеть от решения Национального банка Украины относительно дальнейшего снижения учетной ставки.

Также мы писали, что Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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