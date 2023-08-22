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Чи підскочить долар до 39 грн: прогноз курсу до кінця літа

22 серпня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар наближається до 39 грн — що чекати від курсу до кінця літа
Валюта у руках: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку минулого тижня курс іноземних валют підвищився до найбільших значень за останні три місяці. Долар перетнув  позначку 38 грн/дол. і прямує вгору далі.

Такий стрибок прокоментував заслужений економіст України Олексій Плотніков.

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За словами експерта, упродовж 22-31 серпня іноземна валюта коливатиметься у ціновому діапазоні 37-38 гривень. При цьому не виключає, що відбуватиметься поступове подорожчання.

Фахівець наголосив, що зараз присутні в країні такі фактори, які не дозволяють достеменно визначити стан валютного ринку наприкінці серпня 2023 року. Йдеться одразу про п'ять факторів.

Ключовими причинами нестабільної ситуації на ринку є:

  • можливий перехід Національного банку України (НБУ) до ринкового курсоутворення;
  • зменшення ставки рефінансування;
  • повернення довоєнної системи оподаткування;
  • додаткове навантаження у вигляді ПДВ на пальне;
  • події на передовій.

"Курс долара може залишитися в межах 37-38 гривень, а може й спостерігатися поступове здорожчання валюти", — зауважив заслужений економіст України.

Скільки коштує валюта 22 серпня

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 22 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах продовжує дорожчати. Сьогодні підвищився ще на кілька копійок: у купівлі до 38,23, у продажу — до 38,50.

Для порівняння — минулого тижня американська валюта у купівлі коштувала 37,49, у продажу — 37,60 грн.

Готівковий курс підвищився за день на десять копійок: 37,59 (купівля) та 38,39 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

 

курс валют
Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку фінансистів, у серпні на українському готівковому валютному ринку ситуація буде переважно стабільною, тоді як у вересні очікуються ґрунтовні зміни. Все залежатиме від рішення Національного банку України (НБУ) щодо подальшого зниження облікової ставки.

Також ми писали, Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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