Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Блокирование пенсионных карт: правительство приняло важное решение arrow

Блокирование пенсионных карт: правительство приняло важное решение

9 августа 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — известно, когда начнут блокировать банковские карты
Пожилой человек с платежной картой. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионные карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будут блокироваться до конца 2023 года. Сроки для этой категории граждан по обязательной идентификации в Ощадбанке продлили.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Подробнее о решении

Речь идет о пролонгировании сроков прохождения обязательной идентификации получателей пенсий и социальных выплат из числа внутренних переселенцев, взятых на учет до 24.02.2022 года.

Согласно правительственному решению, граждане могут пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года. В связи с этим при отсутствии прохождения подтверждения личности в банке в течение этого времени карты не будут блокировать.

Также постановление правительства расширило способы идентификации. В частности, ее можно будет пройти даже по видеосвязи, во время которой необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, к физической идентификации будут также приравнивать:

  • авторизацию в личном электронном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью электронной подписи "Дія. Подпись" (Дія. ID);
  • удостоверение дипломатическим учреждением Украины за границей факта, что человек, живущий за пределами страны, жив.

Ранее в Ощадбанке заявили, что выплаты прекратят начислять с 1 сентября 2023 года пенсионерам и переселенцам в случае, если те не пройдут физическую идентификацию.

Сообщалось, что граждане, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) должны проходить подтверждение личности в отделении банка каждые три месяца, получатели соцпомощи ВПЛ — каждые полгода.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала 2023 года через государственное финучреждение "ПриватБанк" украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок. Все это обошлось в 350 млрд. гривен.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз