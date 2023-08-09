Пенсии в Украине — известно, когда начнут блокировать банковские карты

Пожилой человек с платежной картой. Фото: google.com

В Украине пенсионные карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будут блокироваться до конца 2023 года. Сроки для этой категории граждан по обязательной идентификации в Ощадбанке продлили.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины (КМУ).

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Подробнее о решении

Речь идет о пролонгировании сроков прохождения обязательной идентификации получателей пенсий и социальных выплат из числа внутренних переселенцев, взятых на учет до 24.02.2022 года.



Согласно правительственному решению, граждане могут пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года. В связи с этим при отсутствии прохождения подтверждения личности в банке в течение этого времени карты не будут блокировать.



Также постановление правительства расширило способы идентификации. В частности, ее можно будет пройти даже по видеосвязи, во время которой необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность.



Кроме того, к физической идентификации будут также приравнивать:

авторизацию в личном электронном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью электронной подписи "Дія. Подпись" (Дія. ID);

удостоверение дипломатическим учреждением Украины за границей факта, что человек, живущий за пределами страны, жив.

Ранее в Ощадбанке заявили, что выплаты прекратят начислять с 1 сентября 2023 года пенсионерам и переселенцам в случае, если те не пройдут физическую идентификацию.

Сообщалось, что граждане, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) должны проходить подтверждение личности в отделении банка каждые три месяца, получатели соцпомощи ВПЛ — каждые полгода.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала 2023 года через государственное финучреждение "ПриватБанк" украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок. Все это обошлось в 350 млрд. гривен.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.