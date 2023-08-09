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Блокування пенсійних карток: уряд ухвалив важливе рішення

9 серпня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — відомо, коли почнуть блокувати банківські картки
Літня людина з платіжною карткою. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пенсійні картки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не блокуватимуть до кінця 2023 року. Терміни для цієї категорії громадян щодо обов'язкової ідентифікації в Ощадбанку продовжили.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України (КМУ).

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Детальніше про рішення

Як зазначається, йдеться про пролонгування термінів проходження обов'язкової ідентифікації отримувачів пенсій та соціальних виплат з числа внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24.02.2022 року.
 
Згідно з урядовим рішенням, громадяни можуть пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. У зв'язку з цим за відсутності проходження підтвердження особи у банку протягом цього часу картки не блокуватимуть.
 
Також постанова уряду розширила способи ідентифікації. Зокрема, її можна буде пройти навіть по відеозвʼязку, під час якої необхідно надати документи, що посвідчують особу.
 
Окрім того, до фізичної ідентифікації також прирівнюватимуть:
 

  • авторизацію в особистому електронному кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);
  • посвідчення дипломатичною установою України за кордоном факту, що особа, яка живе за межами країни, жива.

Раніше в Ощадбанку заявили, що виплати припинять нараховувати з 1 вересня 2023 року пенсіонерам та переселенцям у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію.

Повідомлялося, що громадяни, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) мають проходити підтвердження особи у відділенні банку кожні три місяці, одержувачі соцдопомоги ВПО — кожні пів року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початку 2023 року через державну фінустанову "ПриватБанк" українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок. Все це обійшлось у 350 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

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