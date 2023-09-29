Беженцы в Британии – за что украинцам обещают платить 70 тыс. грн

Купюры в руках. Фото: Unplush

Украинские беженцы в Британии могут воспользоваться программой помощи Homes For Ukraine, которую реализуют власти этой страны. Она позволяет получить 1,6 тысячи фунтов стерлингов.

Об этом информирует портал Newarkadvertiser.co.uk.

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Помощь в Британии украинцам

Как отмечает издание, средства в рамках программы предоставляют на поселение украинских граждан у спонсоров, предоставляющих жилье на срок шесть месяцев. Речь идет о ситуации, когда многие граждане продолжают проживать у родственников или друзей после этого времени. Следовательно, для мотивации поскорее переезжать будут предоставлять ваучеры.

Помощь оказывается только украинцам, проживающим в графстве Ноттингемшир. Там сейчас насчитывается почти пол тысячи украинцев с более чем 270 спонсорами. И из них около 220 предоставляли жилье в течение шести месяцев и дольше.

В общей сложности на эти расходы предусмотрено 450 тыс. фунтов стерлингов (в эквиваленте — 20 млн грн). Деньги получат граждане, которые решат найти новое жилье с октября 2023 года по март 2024 года. Денежные ваучеры можно потратить на обустройство дома, приобретение мебели и бытовой техники.

Семья может получить 900 фунтов стерлингов (40,6 тыс. грн.) на покупку техники и 700 фунтов (31,63 тыс. грн.) — на мебель.

Больше о помощи

Напомним, дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Еще в Государственном департаменте США обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Также мы сообщали, что в Германии с началом 2024 повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев из Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.