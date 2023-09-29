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Близько 70 тис. грн допомоги: Британія обіцяє українцям додаткові виплати

29 вересня 2023 11:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці у Британії — за що українцям обіцяють платити 70 тис. грн
Купюри у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці у Британії можуть скористатися програмою допомоги Homes For Ukraine, яку реалізує влада цієї країни. Вона дозволяє отримати 1,6 тис. фунтів стерлінгів.

Про це інформує портал Newarkadvertiser.co.uk.

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Допомога у Британії українцям

Як зазначає видання, кошти в рамках програми надають на поселення українських громадян у спонсорів, які надають житло на термін шість місяців. Йдеться про ситуацію, коли багато громадян продовжують мешкати у родичів чи друзів після цього часу. Відтак, для мотивації швидше переїжджати надаватимуть ваучери.

Допомога надається тільки українцям, котрі мешкають у графстві Ноттінгемшир. Там зараз налічується майже пів тисячі українців з понад 270 спонсорами. І з них близько 220 надавали житло упродовж шести місяців і довше.

Загалом на ці видатки передбачено 450 тис. фунтів стерлінгів (в еквіваленті — 20 млн грн). Гроші отримають громадяни, які вирішать знайти нове житло з жовтня 2023 року до березня 2024 року. Грошові ваучери можна витратити на облаштування оселі, придбання меблів та побутової техніки.

Родина може отримати 900 фунтів стерлінгів (40,6 тис. грн) на купівлю техніки та 700 фунтів (31,63 тис. грн) — на меблі.

Більше про допомогу

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Ще в Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Також ми повідомляли, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

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