Выплаты безработным могут повысить – какие суммы предложат

Деньги в руках. Фото: google.com

В украинском правительстве предлагают повысить минимальный уровень выплаты для безработных. Речь идет о сумме, которую ранее сократили на фоне войны.

Об этом сообщается в проекте постановления, размещенном для обсуждения на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

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Как изменятся минимальные выплаты

Обнародованный документ предусматривает повышение размера минимальной выплаты в военное время с 1 тыс. грн. до 1,5 тыс. грн.

По закону, такую сумму назначают гражданам, не имеющим страхового стажа, а также работавшим в течение последнего года менее семи месяцев.

Как отмечается, повышение минимальной суммы для безработных украинцев планируется осуществить за счет средств, заложенных на такие цели в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Прогнозируемое среднемесячное количество зарегистрированных безработных, которым будут оказывать такую помощь, составляет около 38,7 тысячи человек. Ожидается, что расходы на повышение минимальных выплат по безработице до конца текущего года составят около 111 миллионов гривен.

В настоящее время такие суммы денег получает небольшое количество безработных граждан.

Какая сейчас ситуация с безработицей

В Украине во время войны наблюдается тенденция сокращения количества безработных. В частности, в июне этого года количество зарегистрированных безработных снизилось до 113,4 тысячи человек, из них большинство (80,7 тысяч) — женщины. Для сравнения, год назад насчитывалось 316,4 тысячи.

Количество зарегистрированных безработных, которым выплачивают пособие, сократилось за год с 264,9 до 47 тысяч. На время войны срок выплаты пособия по безработице не может быть больше 90 календарных дней. Максимальный размер выплат — 6,7 тысячи гривен.

Больше о помощи

Напомним, в Украине с августа 2023 года начнут выплачивать государственную материальную помощь детям, рожденным после 24 февраля прошлого года. Однако такое право будет предоставлено при определенных условиях.

Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.