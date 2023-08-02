Виплати безробітним можуть підвищити — які суми запропонують

Гроші в руках. Фото: google.com

В українському уряді пропонують підвищити мінімальний рівень виплати для безробітних. Йдеться про суму, яку раніше скоротили на тлі війни.

Про це повідомляється у проєкті постанови, розміщеному для обговорення на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Як зміняться мінімальні виплати

Оприлюднений документ передбачає підвищення розміру мінімальної виплати у воєнний час з 1 тис. грн до 1,5 тис. грн.

За законом, таку суму призначають громадянам, які не мають страхового стажу, а також тим, хто працював упродовж останнього року менше семи місяців.

Як зазначається, підвищення мінімальної суми для безробітних українців планують здійснити за рахунок коштів, закладених на такі цілі у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Прогнозована середньомісячна кількість зареєстрованих безробітних, яким надаватимуть таку допомогу, становить близько 38,7 тисячі осіб. Очікується, що видатки на підвищення мінімальних виплат з безробіття до кінця поточного року становитимуть близько 111 мільйонів гривень.

Нині такі суми грошей отримує невелика кількість безробітних громадян.

Яка зараз ситуація з безробіттям

В Україні за час війни спостерігається тенденція скорочення кількості безробітних. Зокрема, у червні цього року кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 113,4 тисячі осіб, з них більшість (80,7 тисячі) — жінки. Для порівняння, рік тому налічувалося 316,4 тисячі.

Кількість зареєстрованих безробітних, яким виплачують допомогу, скоротилася за рік з 264,9 до 47 тисяч. На час війни термін виплати допомоги з безробіття не може бути більший за 90 календарних днів. Максимальний розмір виплат — 6,7 тисячі гривень.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року почнуть виплачувати державну матеріальну допомогу дітям, народженим після 24 лютого минулого року. Проте таке право нададуть за певних умов.

Також ми писали, що українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.