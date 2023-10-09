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Банки и обменники изменили цены на доллар: курс валют на 9 октября

9 октября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 9 октября — в банках и обменниках изменились цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 9 октября. Согласно ему, евро стоит 38,65 грн/евро (+0,11), а доллар — 36,58 грн (-0,04).

Такие данные обнародованы на сайте НБУ по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,18 грн. В покупке — 37,49 грн (+0,04), в продаже — 38,12 (+0,01). Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,01), в продаже — 40,66 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
  • Укрэксимббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);
  • Правэкс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,11 грн (+0,06), в продаже — 38,25 (+0,05). Цена евро в покупке — 40,50 грн (+0,10), в продаже — 40,75 (+0,15).

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Больше о деньгах

Напомним, украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще всего фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.

Также мы писали, что в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

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