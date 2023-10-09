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Банки та обмінники змінили ціни на долар: курс валют на 9 жовтня

9 жовтня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 9 жовтня — у банках та обмінниках змінились ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 9 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,65 грн/євро (+0,11), а долар — 36,58 грн (-0,04).

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,18 грн. У купівлі — 37,49 грн (+0,04), в продажу — 38,12 (+0,01). Євро коштує у купівлі 39,73 грн (+0,01), у продажу — 40,66 (+0,03) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн — 38,20 грн;
  • Укрексімббанк — 37,30 грн (-0,20) — 37,90 грн (-0,20);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,84 грн;
  • ОТП банк — 37,00 грн (-0,00) — 37,78 грн (-0,02);
  • Правекс-Банк — 37,40 грн (-0,10) — 38,05 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,11 грн (+0,06), у продажу — 38,25 (+0,05). Ціна євро у купівлі — 40,50 грн (+0,10), у продажу — 40,75 (+0,15).

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Більше про гроші

Нагадаємо, українцям намагаються підсовувати фальшиві долари. Минулого року серед усіх іноземних валют, які шахраї давали людям, переважала саме американська. Найчастіше фейковими грошима виявлялися банкноти великих номіналів.

Також ми писали, що в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

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