Курс валют на 21 сентября — в банках и обменниках изменились цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 39,28 грн/евро (+0,09), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 21 сентября

По этим сведениям стоимость европейской валюты в продаже составляет 39,57 грн/евро (+0,10), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дорожать. В среднем стоит 38,43 грн. В покупке - 37,74 грн (-0,08), в продаже — 38,50 (-0,07). Евро стоит в покупке 40,54 грн (+0,15), в продаже — 41,49 (+0,01) грн.

ПриватБанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,10 грн (-0,15);

Ощадбанк – 38,15 грн — 38,98 грн;

Sense bank — 37,80 грн (-0,10) — 38,70 грн (+0,30);

Кредобанк – 37,96 грн (-0,05) – 38,54 грн (-0,20);

Укрэксимбанк — 37,85 грн (+0,05) — 38,65 грн (+0,05);

Правэксбанк — 37,85 грн — 38,30 грн (-0,35);

Райффайзен Банк — 37,50 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,25 грн (-0,05), в продаже — 38,40 (-0,15). Евро в покупке — 41,15 (-0,05) грн, в продаже — 41,40 (-0,10).

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Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.