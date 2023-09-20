Курс валют на 21 вересня — у банках та обмінниках змінились ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на четвер, 21 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,28 грн/євро (+0,09), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 21 вересня

За цими відомостями, вартість європейської валюти у продажу становить 39,57 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,43 грн. У купівлі — 37,74 грн (-0,08), в продажу — 38,50 (-0,07). Євро коштує у купівлі 40,54 грн (+0,15), у продажу — 41,49 (+0,01) грн.

ПриватБанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,10 грн (-0,15);

Ощадбанк — 38,15 грн — 38,98 грн;

Sense bank — 37,80 грн (-0,10) — 38,70 грн (+0,30);

Кредобанк — 37,96 грн (-0,05) — 38,54 грн (-0,20);

Укрексімбанк — 37,85 грн (+0,05) — 38,65 грн (+0,05);

Правексбанк — 37,85 грн — 38,30 грн (-0,35);

Райффайзен Банк — 37,50 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,25 грн (-0,05), у продажу — 38,40 (-0,15). Євро у купівлі — 41,15 (-0,05) грн, у продажу — 41,40 (-0,10).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.