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Банки та обмінники змінили ціни: курс валют на 21 вересня

20 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 21 вересня — у банках та обмінниках змінились ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на четвер, 21 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,28 грн/євро (+0,09), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 21 вересня

За цими відомостями, вартість європейської валюти у продажу становить 39,57 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,43 грн. У купівлі — 37,74 грн (-0,08), в продажу — 38,50 (-0,07). Євро коштує у купівлі 40,54 грн (+0,15), у продажу — 41,49 (+0,01) грн.

    ПриватБанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,10 грн (-0,15);
    Ощадбанк — 38,15 грн — 38,98 грн;
    Sense bank — 37,80 грн (-0,10) — 38,70 грн (+0,30);
    Кредобанк — 37,96 грн (-0,05) — 38,54 грн (-0,20);
    Укрексімбанк — 37,85 грн (+0,05) — 38,65 грн (+0,05);
    Правексбанк — 37,85 грн — 38,30 грн (-0,35);
    Райффайзен Банк — 37,50 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,25 грн (-0,05), у продажу — 38,40 (-0,15). Євро у купівлі — 41,15 (-0,05) грн, у продажу — 41,40 (-0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

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