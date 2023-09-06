Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Банкам могут запретить взимать долги с украинцев: детали законопроекта arrow

Банкам могут запретить взимать долги с украинцев: детали законопроекта

6 сентября 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банкам могут запретить взимать долги — кого коснется
Пустой кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве настаивают на установлении запрета для банков на взыскание задолженности для одной категории населения. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Соответствующий законопроект №9065 зарегистрирован в парламенте.

Читайте также:

Проблемы с долгами ВПЛ

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, в Украине участились жалобы на украинские банки, которые в дальнейшем взимают за долги средства со своих клиентов, являющихся внутренними переселенцами. Отбирают деньги, которые выплачивает государство как пособие на жительство.

Министр отмечает, что такие взыскания несправедливы, ведь эта категория людей и без того осталась без дома и имущества, у многих нет работы.

Эту проблему должен решить специально разработанный Кабинетом министров и зарегистрированный в Верховной Раде законопроект. Однако 5 сентября его сняли с рассмотрения, что возмутило профильного министра.

"Считаю несправедливым, что банки пытаются забрать средства, которые государство платит переселенцам... Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса", — подчеркнула она.

Верещук добавила, что государство оказывает помощь переселенцам не для того, чтобы деньги забирали банки.

Законопроект лежит без рассмотрения уже несколько месяцев. Его передали на ознакомление еще 28 февраля, но накануне сняли с рассмотрения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в банках могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, придется ли возвращать полученные из-за границы выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). По новым правилам, те, кто находится за границей, будут лишены помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз