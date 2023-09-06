Банкам могут запретить взимать долги — кого коснется

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В правительстве настаивают на установлении запрета для банков на взыскание задолженности для одной категории населения. Речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Соответствующий законопроект №9065 зарегистрирован в парламенте.

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Проблемы с долгами ВПЛ

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, в Украине участились жалобы на украинские банки, которые в дальнейшем взимают за долги средства со своих клиентов, являющихся внутренними переселенцами. Отбирают деньги, которые выплачивает государство как пособие на жительство.

Министр отмечает, что такие взыскания несправедливы, ведь эта категория людей и без того осталась без дома и имущества, у многих нет работы.

Эту проблему должен решить специально разработанный Кабинетом министров и зарегистрированный в Верховной Раде законопроект. Однако 5 сентября его сняли с рассмотрения, что возмутило профильного министра.

"Считаю несправедливым, что банки пытаются забрать средства, которые государство платит переселенцам... Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса", — подчеркнула она.

Верещук добавила, что государство оказывает помощь переселенцам не для того, чтобы деньги забирали банки.

Законопроект лежит без рассмотрения уже несколько месяцев. Его передали на ознакомление еще 28 февраля, но накануне сняли с рассмотрения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в банках могут подорожать кредиты. Это произойдет в случае принятия законопроекта №9656 о временном налогообложении крупных доходов финучреждений.

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, придется ли возвращать полученные из-за границы выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). По новым правилам, те, кто находится за границей, будут лишены помощи.