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Банкам можуть заборонити стягувати борги з українців: деталі законопроєкту

6 вересня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банкам можуть заборонити стягувати борги — кого торкнеться
Порожній гаманець. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді наполягають на встановленні заборони для банків на стягнення заборгованості з однієї категорії населення. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Відповідний законопроєкт №9065 зареєстрований у парламенті.

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Проблеми з боргами ВПО

За словами очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук, в Україні почастішали скарги на українські банки, які надалі стягують за борги кошти зі своїх клієнтів, які є внутрішніми переселенцями. Забирають гроші, які виплачує держава як допомогу на проживання.

Міністр наголошує, що такі стягнення є несправедливі, адже ця категорія людей і без того залишилася без оселі та майна, багато хто не має роботи.

Цю проблему мав би вирішити спеціально розроблений Кабінетом міністрів та зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт. Проте 5 вересня його зняли з розгляду, що обурило профільного міністра.

"Вважаю несправедливим, що банки намагаються забрати кошти, які держава платить переселенцям... Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу", — наголосила вона.

Верещук додала, що держава надає допомогу переселенцям не для того, щоб кошти забирали банки.

Законопроєкт лежить без розгляду вже кілька місяців. Його передали на ознайомлення ще 28 лютого, але напередодні взагалі зняли з розгляду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у банках можуть подорожчати кредити. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту №9656 про тимчасове оподаткування великих прибутків фінустанов.

Також ми писали, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, чи доведеться повертати отримані з-за кордону виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). За новими правилами, ті, хто перебуває за кордоном, будуть позбавлені допомоги.

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