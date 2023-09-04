Цены на бензин — АЗС обновили цены 4 сентября

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В понедельник, 4 сентября, автозаправочные станции обнародовали цены на топливо. Средняя стоимость за сутки не изменилась, а вот за неделю бензины дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Auto.ria.

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По информации портала, в понедельник средняя стоимость бензинов, дизельного и сжиженного газа не изменилась. Сейчас цены таковы:

бензин A-95+ — 54,96 грн/л;

бензин А-95 — 52,91 грн/л;

бензин А-92 — 50,68 грн/л;

дизельное топливо — 52,48 грн/л;

автомобильный газ — 23,92 грн/л.

Неделю тому назад A-95+ стоил 54,82 грн/л, А-95 продавали за 52,59 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 50,32 грн/л. Дешевле стоило дизтопливо — 52,09 грн/л, а также автогаз — 23,71 грн/л.

На популярных АЗС цены на 4 сентября такие:

Источник: AvtoRia

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