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АЗС обновили цены 4 сентября: на сколько подорожало топливо

4 сентября 2023 08:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин — АЗС обновили цены 4 сентября
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 4 сентября, автозаправочные станции обнародовали цены на топливо. Средняя стоимость за сутки не изменилась, а вот за неделю бензины дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 4 сентября

По информации портала, в понедельник средняя стоимость бензинов, дизельного и сжиженного газа не изменилась. Сейчас цены таковы:

  • бензин A-95+ — 54,96 грн/л;
  • бензин А-95 — 52,91 грн/л;
  • бензин А-92 — 50,68 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • автомобильный газ — 23,92 грн/л.

Неделю тому назад A-95+ стоил 54,82 грн/л, А-95 продавали за 52,59 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 50,32 грн/л. Дешевле стоило дизтопливо — 52,09 грн/л, а также автогаз — 23,71 грн/л.

На популярных АЗС цены на 4 сентября такие:

 

Источник: AvtoRia

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Напомним, на украинском рынке горючего ввели масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса русского происхождения.

Также мы писали, что у Минэкономики Украины спрогнозировали ценовую динамику горючего в июле 2023 года. Цены начали расти на фоне повышения налогов и возврата акцизов.

 

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