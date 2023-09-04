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АЗС оновили ціни 4 вересня: на скільки подорожчало пальне

4 вересня 2023 08:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин — АЗС оновили ціни 4 вересня
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 4 вересня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилась, а от за тиждень бензини та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 4 вересня

За інформацією порталу, у понеділок середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу не змінилась. Зараз ціни такі:

  • бензин A-95+ — 54,96 грн/л;
  • бензин А-95 — 52,91 грн/л;
  • бензин А-92 — 50,68 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • автомобільний газ — 23,92 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував 54,82 грн/л, А-95 продавали за 52,59 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 50,32 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,09 грн/л, а також автогаз — 23,71 грн.

На популярних АЗС ціни на 4 вересня такі:

 

Джерело: AvtoRia

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Нагадаємо, на українському ринку пального запровадили масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

Також ми писали, що у Мінекономіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.

 

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