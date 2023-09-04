Ціни на бензин — АЗС оновили ціни 4 вересня

Автозаправна станція. Фото: google.com

У понеділок, 4 вересня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилась, а от за тиждень бензини та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Auto.ria.

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За інформацією порталу, у понеділок середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу не змінилась. Зараз ціни такі:

бензин A-95+ — 54,96 грн/л;

бензин А-95 — 52,91 грн/л;

бензин А-92 — 50,68 грн/л;

дизельне пальне — 52,48 грн/л;

автомобільний газ — 23,92 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував 54,82 грн/л, А-95 продавали за 52,59 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 50,32 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,09 грн/л, а також автогаз — 23,71 грн.

На популярних АЗС ціни на 4 вересня такі:

Джерело: AvtoRia

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