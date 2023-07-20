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1,2 млн пенсионеров имеют е-удостоверение: что нужно знать при оформлении

20 июля 2023 10:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как получить электронное пенсионное удостоверение
Женщина с телефоном в руках. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине у каждого девятого пенсионера оформлено электронное пенсионное удостоверение. Получить его могут все украинцы, однако для некоторых процедура будет более сложной.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По данным ПФУ, из 10,5 миллиона украинцев преклонных лет пенсионное удостоверение в смартфоне имеют лишь 1,2 миллиона.

Важно отметить, что оформить е-документ могут все граждане, получившие удостоверение в виде карты после 2014 года. Для того, чтобы его загрузить в мобильное приложение "Дія", достаточно только обновить до последней версии. Благодаря электронным реестрам пенсионное удостоверение подтянется в автоматическом режиме.

В то же время, для того чтобы загрузить специальное удостоверение в смартфон (в частности, полученное в связи с инвалидностью или потерей кормильца), необходимо:

  • обновить мобильное приложение;
  • в пункте "Документ" пролистать все документы до последнего;
  • найти "Добавить документ";
  • выбрать пункт "Пенсионное удостоверение";
  • нажать "Добавить удостоверение".

Тем, у кого пенсионное удостоверение в виде книжки, установить электронное будет сложнее. Для этого нужно обменять его на пенсионную карточку и только потом совершить описанные действия выше. Пенсионное также загрузится в смартфон.

В ПФУ отмечают, что электронное пенсионное удостоверение в "Дії" имеет юридическую силу, аналогичную обычному.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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