Пенсії в Україні — як отримати електронне пенсійне посвідчення

Жінка з телефоном у руках. Фото: УНІАН

В Україні у кожного дев'ятого пенсіонера оформлене електронне пенсійне посвідчення. Отримати його можуть усі українці, однак для декого процедура буде складнішою.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За даними ПФУ, з 10,5 мільйонів українців похилого віку пенсійне посвідчення у смартфоні мають лише 1,2 мільйона.

Важливо зауважити, що оформити е-документ можуть всі громадяни, які отримали посвідчення у вигляді картки після 2014 року. Для того, щоб його завантажити у мобільний застосунок "Дія" достатньо лише оновити до останньої версії. Завдяки електронним реєстрам пенсійне посвідчення підтягнеться в автоматичному режимі.

Водночас, для того, щоб завантажити спеціальне посвідчення у смартфон (зокрема, отримане у зв'язку з інвалідністю чи втратою годувальника) необхідно:

оновити мобільний застосунок;

у пункті "Документ" прогорнути всі документи до останнього;

знайти "Додати документ";

обрати пункт "Пенсійне посвідчення";

натиснути "Додати посвідчення".

Тим, у кого пенсійне посвідчення у вигляді книжечки, встановити електронне буде складніше. Для цього потрібно обміняти його на пенсійну картку і тільки потім робити описані дії вище. Пенсійне також завантажиться у смартфон.

У ПФУ зазначають, що електронне пенсійне посвідчення у "Дії" має юридичну силу аналогічну до звичайного.

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Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.