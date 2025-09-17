День Веры, Надежды, Любви 17 сентября 2025 — поздравления, традиции, что нельзя делать

Веры, Надежды, Любви 2025 — традиции, запреты и красивые открытки
Сегодня, 17 сентября, православные верующие в Украине отмечают особый праздник — День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это не просто день памяти, а символ веры, преданности и несокрушимости духа. Эта дата наполнена обычаями и традициями, одна из которых поздравлять друг друга, желать мира и счастья.
Новини.LIVE рассказывает об истории, традициях и запретах праздника, а также делится подборкой красивых поздравлений с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
История церковного праздника 17 сентября
Православная церковь Украины чтит память трех юных мучениц — Веры, Надежды и Любови, а также их матери Софии. По преданию, они были казнены за свою непоколебимую веру в единого Бога и отказ отречься от христианства. Их имена стали символами главных христианских добродетелей. История святых вдохновляет верующих: верить в Господа, надеяться на лучшее, любить ближних и быть мудрыми даже в самые тяжелые времена.
День Веры, Надежды и Любви — традиции праздника
Верующие обязательно идут в храм на богослужение и ставят четыре свечи за мучениц, молясь о здоровье, семейном счастье и рождении детей. Женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София поздравляют с именинами, дарят сладости и угощения.
В народе эту дату издавна считали женской. В праздник все представительницы прекрасного пола должны были отдыхать от домашней и хозяйственной работы. А все обязанности ложились на плечи мужчин.
Молодые девушки собирались вместе, пели, гадали, делились мечтами о будущем. В домах пекли праздничный каравай и накрывали стол. Все обряды и традиции этого праздника направлены на сохранение мира, любви и гармонии в семье.
Что нельзя делать в церковный праздник 17 сентября
Издавна верили, что нарушение определенных запретов в этот день может навлечь беду. Поэтому 17 сентября нельзя:
- справлять свадьбы и венчаться;
- женщинам тяжело работать;
- оскорблять женщин;
- браться за рукоделие или острые предметы;
- ссориться, ругаться и желать зла;
- завидовать чужому счастью.
Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Желаю вам веры в собственные силы, надежды на светлое будущее и искренней любви в сердце. Пусть святые покровительницы всегда защищают от невзгод и дарят благополучие.
***
Віра людей від злості рятує,
Надія душу нашу зберігає.
Мати їх Софія всіх захищає,
Ну, а Любов на крилах летить.
З їх святом я від душі вітаю
І всім блаженства і миру бажаю!
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
Поздравляю с праздником! Пусть Вера будет вашей опорой, Надежда — светом в самые темные дни, а Любовь — силой, которая объединяет сердца. Желаю мира, здоровья и благополучия вашей семье.
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра і Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть святые оберегают, дарят мудрость, гармонию и счастье.
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогника, сили й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги!
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
З днем Віри, Надії, Любові!
***
Хочу поздравить с удивительным православным праздником, днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и пожелать, чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты нас ждут.
Читайте Новини.LIVE!