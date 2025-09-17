День Веры, Надежды, Любви 17 сентября 2025 — поздравления, традиции, что нельзя делать

День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 17 сентября, православные верующие в Украине отмечают особый праздник — День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это не просто день памяти, а символ веры, преданности и несокрушимости духа. Эта дата наполнена обычаями и традициями, одна из которых поздравлять друг друга, желать мира и счастья.

Новини.LIVE рассказывает об истории, традициях и запретах праздника, а также делится подборкой красивых поздравлений с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

История церковного праздника 17 сентября

Православная церковь Украины чтит память трех юных мучениц — Веры, Надежды и Любови, а также их матери Софии. По преданию, они были казнены за свою непоколебимую веру в единого Бога и отказ отречься от христианства. Их имена стали символами главных христианских добродетелей. История святых вдохновляет верующих: верить в Господа, надеяться на лучшее, любить ближних и быть мудрыми даже в самые тяжелые времена.

Икона Вера, Надежда, Любовь и их мать София.

День Веры, Надежды и Любви — традиции праздника

Верующие обязательно идут в храм на богослужение и ставят четыре свечи за мучениц, молясь о здоровье, семейном счастье и рождении детей. Женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София поздравляют с именинами, дарят сладости и угощения.

В народе эту дату издавна считали женской. В праздник все представительницы прекрасного пола должны были отдыхать от домашней и хозяйственной работы. А все обязанности ложились на плечи мужчин.

Молодые девушки собирались вместе, пели, гадали, делились мечтами о будущем. В домах пекли праздничный каравай и накрывали стол. Все обряды и традиции этого праздника направлены на сохранение мира, любви и гармонии в семье.

Мать с дочерью в украинском наряде.

Что нельзя делать в церковный праздник 17 сентября

Издавна верили, что нарушение определенных запретов в этот день может навлечь беду. Поэтому 17 сентября нельзя:

справлять свадьбы и венчаться;

женщинам тяжело работать;

оскорблять женщин;

браться за рукоделие или острые предметы;

ссориться, ругаться и желать зла;

завидовать чужому счастью.

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Желаю вам веры в собственные силы, надежды на светлое будущее и искренней любви в сердце. Пусть святые покровительницы всегда защищают от невзгод и дарят благополучие.

***

Віра людей від злості рятує,

Надія душу нашу зберігає.

Мати їх Софія всіх захищає,

Ну, а Любов на крилах летить.

З їх святом я від душі вітаю

І всім блаженства і миру бажаю!

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Открытка с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Поздравляю с праздником! Пусть Вера будет вашей опорой, Надежда — светом в самые темные дни, а Любовь — силой, которая объединяет сердца. Желаю мира, здоровья и благополучия вашей семье.

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть святые оберегают, дарят мудрость, гармонию и счастье.

Открытка с Днем Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, сили й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги!

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З днем Віри, Надії, Любові!

***

Хочу поздравить с удивительным православным праздником, днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и пожелать, чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты нас ждут.