День Віри, Надії, Любові 17 вересня 2025 — привітання, традиції, що не можна робити

День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, православні віряни в Україні відзначають особливе свято — День святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Це не просто день пам'яті, а символ віри, відданості та незламності духу. Ця дата наповнена звичаями та традиціями, одна з яких вітати один одного, бажати миру та щастя.

Новини.LIVE розповідає про історію, традиції та заборони свята, а також ділиться добіркою гарних привітань з Днем Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Реклама

Читайте також:

Історія церковного свята 17 вересня

Православна церква України вшановує пам'ять трьох юних мучениць — Віри, Надії та Любові, а також їхньої матері Софії. За переказами, вони були страчені за свою непохитну віру в єдиного Бога та відмову зректися християнства. Їхні імена стали символами головних християнських чеснот. Історія святих надихає вірян: вірити у Господа, сподіватися на краще, любити ближніх і бути мудрими навіть у найтяжчі часи.

Ікона Віра, Надя, Любов та їхня матір Софія. Фото: Pinterest

День Віри, Надії та Любові — традиції свята

Віряни обов'язково йдуть до храму на богослужіння та ставлять чотири свічки за мучениць, молячись про здоров'я, сімейне щастя та народження дітей. Жінок із іменами Віра, Надія, Любов та Софія вітають з іменинами, дарують солодощі та частування.

У народі цю дату здавна вважали жіночою. У свято всі представниці прекрасної статі мали відпочивати від хатньої та господарської роботи. А всі обов'язки лягали на плечі чоловіків.

Молоді дівчата збиралися разом, співали, ворожили, ділилися мріями про майбутнє. У домівках пекли святковий коровай і накривали стіл. Усі обряди та традиції цього свята спрямовані на збереження миру, любові та гармонії у родині.

Мати з донькою в українському вбранні. Фото: Pinterest

Що не можна робити у церковне свято 17 вересня

Здавна вірили, що порушення певних заборон у цей день може накликати біду. Тому 17 вересня не можна:

справляти весілля та вінчатися;

жінкам важко працювати;

ображати жінок;

братися за рукоділля чи гострі предмети;

сваритися, лаятися та бажати зла;

заздрити чужому щастю.

Привітання з Днем Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії! Бажаю вам віри у власні сили, надії на світле майбутнє та щирої любові у серці. Нехай святі покровительки завжди захищають від негараздів і дарують добробут.

***

Віра людей від злості рятує,

Надія душу нашу зберігає.

Мати їх Софія всіх захищає,

Ну, а Любов на крилах летить.

З їх святом я від душі вітаю

І всім блаженства і миру бажаю!

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Листівка з Днем Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Колаж: Новини.LIVE

Вітаю зі святом! Нехай Віра буде вашою опорою, Надія — світлом у найтемніші дні, а Любов — силою, яка об'єднує серця. Бажаю миру, здоров'я й добробуту вашій родині.

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

З Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Нехай святі оберігають, дарують мудрість, гармонію та щастя.

Листівка з Днем Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Колаж: Новини.LIVE

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, сили й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги!

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З днем Віри, Надії, Любові!

***

Хочу привітати з дивовижним православним святом, днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, і побажати, щоб здоров'я було міцним щастя вічним, а в родині панували завжди добробут і достаток!

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати на нас чекають.