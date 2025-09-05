Каким знакам Зодиака первые выходные осени принесут сюрприз — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Осень только началась, а Вселенная уже готовит многим знакам Зодиака приятные неожиданности. По пророчеству карт Таро, выходные 6 и 7 сентября обещают быть особенными для четырех представителей зодиакального круга, подарив им приятные сюрпризы, которые повлияют на будущее. Для кого-то это будет шанс в любви, для кого-то — прорыв в работе или долгожданное известие. В любом случае радость ворвется в жизнь внезапно, когда вы меньше всего этого ждете.

Новини.LIVE делится раскладом карт Таро, который открывает секрет, кому Вселенная приготовила особые подарки уже в первые выходные осени 2025.

Знаки Зодиака, которых ждет сюрприз с 6 по 7 сентября 2025

Весы — карта Таро "Девятка Кубков"

Для Весов эти выходные станут настоящим праздником души. "Девятка Кубков" — это карта радости, удовольствия и исполнения желаний. В эти дни вас ждет приятный сюрприз, связанный с семьей или близкими людьми. Это может быть хорошая новость, неожиданная встреча или подарок, о котором вы давно мечтали. Главное — принимать этот поток счастья от Вселенной с благодарностью.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Колесница"

Стрельцы в первые осенние выходные получат шанс продвинуться вперед в важном деле. Карта "Колесница" символизирует победу, прорыв и новые горизонты. Сюрприз этих дней может проявиться в виде успешного завершения того, что долго не удавалось. В работе или учебе откроется новая возможность, или же это будет приятный финансовый бонус. Ваша задача — уверенно управлять ситуацией.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Водолей — карта Таро "Звезда"

Водолеям выпала одна из самых счастливых карт Таро — "Звезда". Выходные принесут вдохновение и ощущение, что судьба дарит вам второй шанс. Возможен приятный сюрприз в виде предложения, которое откроет путь к мечте. Этот период идеален для того, чтобы загадать желание. Все ваши мысли будут материальными. Верьте в себя и вы получите больше, чем ожидали.

Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Рыбы, эти выходные изменят ваше настроение и, возможно, даже ход событий. "Колесо Фортуны" указывает на внезапные сюрпризы и подарки судьбы. Это может быть встреча с нужным человеком, шанс в работе или неожиданная финансовая прибыль. Все это будет казаться случайным, но на самом деле это закономерность. Будьте готовы принимать изменения с открытым сердцем.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

